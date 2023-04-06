Futbolseverlerin yakından takip ettiği ZTK'da kupa heyecanı devam ederken oynanacak olan Fenerbahçe - Kayserispor maçı merak edildi. Dün akşam oynanan Galatasaray - Başakşehir maçında Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'na veda etmesinin ardından futbolseverler Fenerbahçe - Kayserispor maçına odaklandı. Arama motorlarında Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Kayserispor maçı hangi kanalda? ZTK Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? sorularına yanıt aradı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda kupa heyecanı son hızla devam ederken futbolseverlerin yakından takip ettiği Fenerbahçe - Kayserispor maçı bekleniyor. ZTK'da dün akşam Galatasaray takımı Başakşehir'e 3-2 mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Şimdi ise gözler Fenerbahçe - Kayserispor maçına çevrildi. Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Kayserispor maçı hangi kanalda? ZTK Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Kayserispor maçı 6 Nisan günü saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşması A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.