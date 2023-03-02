Spor Toto Süper Ligde futbol heyecanı kaldığı yerden devam edecek. Deprem nedeniyle liglere verilen iki haftalık aranın ardından 24. Hafta heyecanı yarın başlayacak. Sonucu en çok merak edilen maçlardan olan Fenerbahçe -Kayserispor maçının detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Kayserispor maçı hangi kanalda? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Fenerbahçe: "Kulübümüz bu karar ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapacaktır"

Spor Toto Süper ligin sonucu en fazla merak edilen maçlarından bir olan Fenerbahçe - Kayseri spor arasında oynanacak. Maçın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe -Kayseri spor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe -Kayseri spor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe-Kayseri spor maçına taraftar alınacak mı? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE -KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Kayseri spor maçı 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00 da Kayseri Kadir Has stadyumunda oynanacak.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Kayseri spor arasında oyna ancak maç beIN SPORTS 1 den naklen ve şifresiz olarak futbolseverler ile buluşacak.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe ile Kayseri spor arasında oynanacak kritik müsabakayı hakem Atilla Karaoğlanyönetecek.

FENERBAHÇE -KAYSERİSPOR MAÇINA TARAFTAR ALINACAK MI?

Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere Yukatel Kayseri spor'un başvurusu üzerine Kayseri Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından Kulübümüzün Yukatel Kayseri spor ile 4 Mart 2023 tarihinde Kayseri'de oynayacağı Spor Toto Süper Lig müsabakası ile ilgili olarak Kulübümüz taraftarlarının stadyuma alınmamasına yönelik bir karar verilmişti.

Bu karara karşı Kulübümüz tarafından Kayseri 2. İdare Mahkemesi nezdinde 1 Mart 2023 tarihinde yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açılmıştır. Açtığımız bu davada, bugün Kayseri 2. İdare Mahkemesi tarafından verilen karar ile dava konusu işlemin şu aşamada yürütmesinin durdurulmasına, Davalı İdare'ye savunmasını vermesi için 1 gün süre verilmesine karar verilmiştir. Alınan kararın yürütmesi şu aşamada durdurulmuş olup nihai karar Davalı İdare'nin savunmasından sonra verilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanılmıştı.

Buna göre FenerbahçeKayserispor maçında deplasman takımı taftalarının stadyuma alınmama kararı mahkeme kararı ile duruldu .Böylelikle Fenerbahçelitaraftalar stadyuma alınacak. Fenerbahçe - Kayserispor maçında deplasman tribüne taraftarların alınması bekleniliyor.