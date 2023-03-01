Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman? Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, hangi gün? Fenerbahçe Kayserispor kupa maçı tarihi ne zaman?
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Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Fenerbahçe, 24. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Kayserispor maçının ne zaman oynanacağını merak eden vatandaşlarımız araştırmaları sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman? Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, hangi gün? Fenerbahçe Kayserispor kupa maçı tarihi ne zaman?
nuk olacak. Jorge Jesus yönetiminde son olarak Konyaspor'u yenen Fenerbahçe, Çağdaş Atan'ın Kayserispor'unu yenmek ve zirve mücadelesini sürdürmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman? Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, hangi gün? Fenerbahçe Kayserispor kupa maçı tarihi ne zaman? İşte detaylar haberimizde...
KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kayserispor - Fenerbahçe maçı 4 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, King, Valencia
Kayserispor: Cenk Gönen, Ramazan, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Mané, Mensah, Gökhan