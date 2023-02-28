Fenerbahçe - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı normalde bugün oynanacaktı. Maç ileriki bir tarihe ertelendi. Bunun ardından futbol severler, Fenerbahçe - Kayserispor kupa maçı ertelendi mi, ne zaman, bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda? FB - Kayserispor ZTK maçı neden ertelendi? araştırması yapıyor. Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı neden ertelendi? İşte detaylar...

Kayserispor'dan Fenerbahçe maçı açıklaması: Mesele Fenerbahçe taraftarı ile ilgili değildir

2022-23 Türkiye Kupası veya sponsorluk anlaşması gereği 2022-23 Ziraat Türkiye Kupası, Türkiye Kupası turnuvasının 61. organizasyonudur. Fenerbahçe - Kayserispor kupa maçı ertelendi mi, ne zaman, bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda? FB - Kayserispor ZTK maçı neden ertelendi?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI ERTELENDİ Mİ?

Ziraat Türkiye kupası ve Süper Lig maçları depremden dolayı ileriki bir tarihe ertelenmişti. Ziraat Türkiye Kupası hakkında "Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, Yarı final 1. maçları 4, 5 veya 6 Nisan, yarı final 2. maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak." açıklaması yapılmıştı. Fakat bugünkü maçlar hangi tarihe ertelendi henüz resmi bir açıklama gelmedi.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Kayserispor maçı normalde 28 Şubat 2023 tarihinde yani bugün oynanacaktı. Fakat maç ileriki bir tarihe ertelendi. Maç normalde 28 Şubat 2023 saat 19:00 'da başlayacaktı. Maçın ne zaman oynanacağı bilinmiyor.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ, NEDEN ERTELENDİ?

Fenerbahçe - Kayserispor maçı ertelendi. Maçın Mart ayında oynanması bekleniyor.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, İstanbul'da, Ülker Stadyumu'nda oynanacak.