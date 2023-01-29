Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçta sarı-lacivertlilerin kullandığı penaltı gündeme oturdu. Yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar, penaltı pozisyonunda kural hatası olduğunu iddia etti. Peki Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında kural hatası mı yapıldı?

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Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında kural hatası mı yapıldı? Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçta sarı-lacivertlilerin kullandığı penaltı gündeme oturdu. Yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar, penaltı pozisyonunda kural hatası olduğunu iddia etti. Peki Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında kural hatası mı yapıldı? İşte detaylar...

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇINDA KURAL HATASI MI YAPILDI?

Kasımpaşa karşısında Valencia'nın kullandığı penaltı vuruşu direğe çarptı ancak hakem Volkan Bayarslan, kalecinin çizgiyi terk ettiğini belirterek penaltıyı tekrarlattı. İkinci kez topun başına geçen Valencia bu kez golü attı. Eski hakem Ahmet Çakar pozisyonda kural hatası olduğunu belirtirken, "Çizgiden yarım metre ileride olan kaleci topu kurtarsaydı penaltı tekrarı normaldi. Direkten dönen ya da auta giden topta kalecin abartılı terki gerekir." ifadelerini kullandı.

"PENALTI TEKRARI KURAL HATASIDIR"

Ahmet Çakar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe maçında penaltı tekrarı kural hatasıdır. Çizgiden yarım metre ileride olan kaleci topu kurtarsaydı penaltı tekrarı normaldi. Direkten dönen ya da auta giden topta kalecin abartılı terki gerekir.(2-3 metre)" ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda Enner Valencia topun başına geçti. Ekvadorlu topu direğe nişanlarken hakem Volkan Bayarslan, Kasımpaşa kalecisinin çizgiyi terk ettiğini belirterek ihlal yaptığını söyledi ve penaltı atışını tekrarlattı. İkinci kez topun başına geçen Valencia bu kez golü attı ve takımına 1-1'lik eşitliği getirdi.