Fenerbahçe Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe Çaykur Rizespor maç ÖZETİ!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Sarı-lacivertliler, Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Youssef En-Nesyri'nin etkili performansıyla 3 puanı hanesine yazdırdı. Peki, Fenerbahçe- Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti ve golleri kim attı? İşte Fenerbahçe- Kasımpaşa maç özeti ve tüm detaylar…

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ

Karşılaşmada ilk gol 21. dakikada Fenerbahçe'den geldi. Son haftaların formda golcüsü Youssef En-Nesyri, bu maçta da fileleri havalandırmayı başardı. Fred'in savunma arkasına attığı pasta araya girmek isteyen Opoku'nun müdahalesi yetersiz kaldı. Kasımpaşa savunmasında yapılan hatayı değerlendiren En-Nesyri, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü attı ve takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirledi.

Fenerbahçe, 52. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Tadic'in sol kanattan çevirdiği ortada topu kazanan Kasımpaşa'ya karşılık Fenerbahçe'nin presinde top Mert Müldür'de kaldı. Mert'in pasında Oğuz Aydın'ın sağ çaprazdan yaptığı plase vuruş uzak köşede ağlarla buluştu ve skor 2-0'a geldi.

İkinci yarıda daha net pozisyonlar yakalayan Kasımpaşa, 62. dakikada golü buldu. Winck'in sağ çaprazdan kestiği ortada Fall'un kafa vuruşunda top uzak köşede ağlarla buluştu ve fark 1'e indi.

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü, 71. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Dzeko'nun sol içten attığı ara pasında topla buluşan En-Nesyri, topu kalecinin üstünden aşırttı. Çizgide müdahale gelse de topun çizgiyi geçtiği tespit edildi ve gol geçerli sayıldı. Bu golle birlikte skor 3-1' oldu. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca sahadan galip ayrılan taraf Fenerbahçe oldu.