Fenerbahçe-Kasımpaşa kaç kaç, bitti mi? Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne oldu, devam ediyor mu?
Gündem Haberleri
Bu akşam oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig maçı kaç kaç, bitti mi merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne oldu, devam ediyor mu?
Fenerbahçe- Kasımpaşa kaç kaç, bitti mi? Bu akşam oynanan Fenerbahçe- Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig maçı kaç kaç, bitti mi merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe- Kasımpaşa maçı ne oldu, devam ediyor mu? İşte detaylar...
Fenerbahçe- Kasımpaşa maçı 3-1'lik Fenerbahçe üstünlüğü ile devam ediyor.
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak.
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.