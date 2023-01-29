Fenerbahçe-Kasımpaşa kaç kaç, bitti mi? Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne oldu, devam ediyor mu?

Bu akşam oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig maçı kaç kaç, bitti mi merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne oldu, devam ediyor mu?