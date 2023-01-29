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Fenerbahçe-Kasımpaşa kaç kaç, bitti mi? Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne oldu, devam ediyor mu?

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Fenerbahçe-Kasımpaşa kaç kaç, bitti mi? Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne oldu, devam ediyor mu?

Bu akşam oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig maçı kaç kaç, bitti mi merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne oldu, devam ediyor mu?

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Fenerbahçe- Kasımpaşa kaç kaç, bitti mi? Bu akşam oynanan Fenerbahçe- Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig maçı kaç kaç, bitti mi merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe- Kasımpaşa maçı ne oldu, devam ediyor mu? İşte detaylar...

Fenerbahçe- Kasımpaşa maçı 3-1'lik Fenerbahçe üstünlüğü ile devam ediyor.

Fenerbahçe-Kasımpaşa kaç kaç, bitti mi? Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne oldu, devam ediyor mu?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Fenerbahçe Kasımpaşa Gündem Spor Haberler

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