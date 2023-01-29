Bugün oynanacak olan Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları arasında yer almakta olan Fenerbahçe Kasımpaşa ilk 11'ler belli oldu mu? Merak ediliyor ve Fenerbahçe Kasımpaşa muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Kasımpaşa ilk 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe Kasımpaşa muhtemel 11'ler, kadrolar!

Fenerbahçe Kasımpaşa ilk 11'ler belli oldu mu? Sorusu, Fenerbahçe Kasımpaşa muhtemel 11'leri merak etmekte olan futbolseverler tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor. 23 Ocak Pazartesi günü oynanacak olan karşılaşmanın detayları merak konusu oluyor. İstanbul'da, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe Kasımpaşa ilk 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe Kasımpaşa muhtemel 11'ler, kadrolar!

FENERBAHÇE- KASIMPAŞA İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları arasında yer almakta olan Fenerbahçe Kasımpaşa maçında yer alacak olan muhtemel 11 aşağıdaki gibidir.

Fenerbahçe : Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, İrfan, Zajc, Emre, Valencia, Batshuayi

Kasımpaşa : Erdem, Yasin, Sadık, Donk, Tirpan, Eysseric, Aytaç, Ahmet, Hajradinovic, Fall, Bahoken

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

29 Ocak Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe- Kasımpaşa karşılaşması saat 19:00'da İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak ve Bein Sports 1 kanalarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Fenerbahçe- Kasımpaşa karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Bein Sports 1 kanalı üzerinden canlı olarak karşılaşmayı takip edebilir. İnternet üzerinden maçı izlemek isteyen kişiler ise Bein Sports 1 resmi web sitesi üzerinden canlı izleme linkine ulaşabilir. Bein Sports 1 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.