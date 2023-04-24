Süper Lig'de cezalı ve kart sınırı oyuncular kimler olduğu gündeme geliyor. Fenerbahçe kart sınırı oyuncular kimler olduğu sporseverler tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe kart sınırı oyuncular ve sakat-cezalı futbolcular kimler merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe kart sınırı oyuncular kimler?

Fenerbahçe kart sınırı oyuncular kimler ve cezalı- sakat futbolcular kim olduğu merak ediliyor. Süper Lig'de cezalı ve kart sınırı oyuncular kimler olduğu sosyal medyada gündeme geliyor. Fenerbahçe kart sınırı oyuncular kimler olduğu sporseverler tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe kart sınırı oyuncular kimler? Detaylar haberimizdedir…

FENERBAHÇE KART SINIRI OYUNCULAR KİMLER?

SERDAR AZİZ

SARI KART: 3

MAÇ SAYISI: 12

MAÇ BAŞINA KARTLAR: 0.25

ENNER VALENCİA

SARI KART: 3

MAÇ SAYISI: 12

MAÇ BAŞINA KARTLAR: 0.12

MİHA ZAJC

SARI KART: 3

MAÇ SAYISI: 25

MAÇ BAŞINA KARTLAR: 0.16

GUSTAVO HENRİQUE

SARI KART: 3

MAÇ SAYISI: 13

MAÇ BAŞINA KARTLAR: 0.23

WİLLİAN ARAO

SARI KART: 3

MAÇ SAYISI: 26

MAÇ BAŞINA KARTLAR: 0.12

EMRE MOR