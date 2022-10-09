Fenerbahçe-Karagümrük maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta atılan goller ve maç özeti ne zaman yayınlanacak araştırılıyor. Maçın özetini HD olarak izlemek isteyenler, Fenerbahçe-Karagümrük maçını hangi takım kazandı? Fenerbahçe-Karagümrük maçı bitti? Fenerbahçe-Karagümrük maç özeti!

Fenerbahçe'nin Karagümrük'e 3 gol atan yıldızı Valencia sorunu işaret etti: Gol yememek için çalışmalıyız

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 9. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Hafta içi Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'yı rahat yenen sarı-lacivertliler, zor günler geçiren Karagümrük karşısında evinde sürprize izin vermek istemiyor. Fenerbahçe-Karagümrük maçını hangi takım kazandı? Fenerbahçe-Karagümrük maçı bitti? Fenerbahçe-Karagümrük maç özeti! Fenerbahçe-Karagümrük maçını hangi takım kazandı? Fenerbahçe-Karagümrük maçı bitti? Fenerbahçe-Karagümrük maç özeti!

FENERBAHÇE-KARAGÜMRÜK MAÇINI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendi. Mücadelede sarı-lacivertliler 2, konuk ekip ise 1 golünü penaltıdan buldu. Fenerbahçe'de Enner Valencia hat-trick yaparken, galibiyeti getiren golü 90+4. dakikada Batshuayi kaydetti. 9 kez filelerin havalandırıldığı karşılaşma Süper Lig'de sezonun en çok golünün atıldığı mücadele oldu.

FENERBAHÇE-KARAGÜMRÜK MAÇI BİTTİ?

Oldukça tempolu geçen karşılaşmada Fenerbahçe, 9. dakikada Crespo'nun enfes golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertlilerin bu golü sonrası baskısını artıran Fatih Karagümrük 16. dakikada Borini ve 24. dakikada Kouassi ile üstünlüğü yakaladı. 28. dakikada ise Enner Valencia fileleri havalandırarak takımına eşitliği getirdi. Mücadelenin ilk yarısı 2-2 sona erdi.

FENERBAHÇE-KARAGÜMRÜK MAÇ ÖZETİ

İkinci yarıya ise penaltılar damga vurdu. 61. dakikada Enner Valencia'nın penaltıdan attığı gole, 66. dakikada Borini yine penaltıdan yanıt verdi. Sarı-lacivertliler, 73. dakikada bir kez daha penaltı kazanırken Enner Valencia kendisinin 3, takımının ise 4. golünü kaydetti. Konuk ekibin, 83. dakikadaki beraberlik golünü ise Fenerbahçe'den kiraladıkları Burak Kapacak kaydetti. Mücadelenin 90+5. dakikasında Batshuayi, Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü attı. Sarı-lacivertliler yıllarca unutulmayacak maçı 5-4 kazandı.