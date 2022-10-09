Fenerbahçe-Karagümrük maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta atılan goller ve maç özeti ne zaman yayınlanacak araştırılıyor. Maçın özetini HD olarak izlemek isteyenler, Fenerbahçe-Karagümrük maç kaç kaç, bitti mi, maç özeti ve golleri izle! 9 Ekim Pazar 2022 Fenerbahçe-Karagümrük Spor Toto Süper Lig maçı gollerini kim attı? Fenerbahçe-Karagümrük maç kaç kaç, maç özeti ve golleri izle! 9 Ekim Pazar 2022 Fenerbahçe-Karagümrük Spor Toto Süper Lig maçı bitti mi? Fenerbahçe-Karagümrük maç kaç kaç?

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 9. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Hafta içi Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'yı rahat yenen sarı-lacivertliler, zor günler geçiren Karagümrük karşısında evinde sürprize izin vermek istemiyor. Fenerbahçe-Karagümrük maç kaç kaç, maç özeti ve golleri izle! 9 Ekim Pazar 2022 Fenerbahçe-Karagümrük Spor Toto Süper Lig maçı bitti mi, gollerini kim attı? Fenerbahçe-Karagümrük maç kaç kaç? Fenerbahçe-Karagümrük maç özeti, golleri izle! 9 Ekim Pazar 2022 Fenerbahçe-Karagümrük maçı bitti mi? Detaylar haberimizdedir…

FENERBAHÇE-KARAGÜMRÜK MAÇ KAÇ KAÇ?

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Mücadelede 2-2'lik eşitlik var.

Sarı lacivertliler, Karagümrük ile karşı karşıya geldiği son 11 maçta mağlubiyet yaşamadı. Kırmızı siyahlı ekibin tarihinde en uzun süre kazanamadığı rakibi olan Fenerbahçe karşısında çıktığı son 11 maçta 4 beraberliği ve 7 mağlubiyeti bulunuyor.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Lincoln, Emre Mor, Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can, Valencia, Joao Pedro

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Dresevic, Caner, Shukurov, Ozdoev, Jimmy, Kouassi, Borini, Colley

CANLI ANLATIM

İKİNCİ YARI

Dakika 73: Fenerbahçe'de Valencia penaltıdan attığı golle takımını 4-3 öne geçirdi.

Dakika 66: Karagümrük, Borini'nin penaltıdan attığı golle beraberliği yakaladı.

Dakika 62: Valencia'nın penaltıdan attığı golle Fenerbahçe 3-2 öne geçti.

İLK YARI

Dakika 45: İrfan Can'ın arka direğe gönderdiği topa iyi yükselen Valencia'nın kafa vuruşu direkten döndü.



Dakika 27: Fenerbahçe, Valencia'nın golüyle eşitliği yakaladı.

Dakika 24: Fatih Karagümrük, Jean Kouassi'nin golüyle 2-1 öne geçti.

Dakika 19: Fatih Karagümrük'te Ebrima Colley sağdan ceza sahasına ortalamak istedi ama savunma araya girdi ve tehlikeyi önledi.

Dakika 16: Karagümrük Fabio Borini'nin golüyle beraberliği yakaladı.

Dakika 12: Sağ kanatta topla buluşan Pedro, çizgiye inen Emre Mor'u düşündü ama top yandan dışarıya gitti.

Dakika 10: Orta alanda kazandığı topu ceza sahasına yakın bir noktaya kadar taşıdı ve ceza sahası dışından çok iyi vurdu. Top kalecinin bakışları arasında ağlarla buluştu.