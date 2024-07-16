Fenerbahçe KAP bildirimi! SON BİLDİRİMLER! Fenerbahçe KAP açıklaması nedir?
Fenerbahçe, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir bildirimde bulundu. Fenerbahçe'nin KAP açıklaması taraftarlar tarafından merak ediliyordu. Fenerbahçe Allan Saint-Maximin için KAP açıklaması yaptı. Peki, Fenerbahçe KAP açıklaması nedir? İşte KAP transfer bildirimi!
Fenerbahçe KAP açıklaması! Fenerbahçe, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir bildirimde bulundu. Fenerbahçe'nin KAP açıklaması taraftarlar tarafından merak ediliyordu. Fenerbahçe Allan Saint-Maximin için KAP açıklaması yaptı. Peki,Fenerbahçe KAP açıklaması nedir? İşte KAP transfer bildirimi haberimizde...
FENERBAHÇE'DEN KAP BİLDİRİMİ
Fenerbahçe'nin Allan Saint-Maximin transferine ilişkin KAP bildirimi şu şekildedir:
"Profesyonel futbolcu Allan Irénée Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Al-Ahli ile görüşmelere başlanmıştır.
Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."