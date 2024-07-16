Fenerbahçe KAP bildirimi! SON BİLDİRİMLER! Fenerbahçe KAP açıklaması nedir?

Fenerbahçe KAP açıklaması! Fenerbahçe, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir bildirimde bulundu. Fenerbahçe'nin KAP açıklaması taraftarlar tarafından merak ediliyordu. Fenerbahçe Allan Saint-Maximin için KAP açıklaması yaptı. Peki,Fenerbahçe KAP açıklaması nedir? İşte KAP transfer bildirimi haberimizde...

FENERBAHÇE'DEN KAP BİLDİRİMİ

Fenerbahçe'nin Allan Saint-Maximin transferine ilişkin KAP bildirimi şu şekildedir:

"Profesyonel futbolcu Allan Irénée Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Al-Ahli ile görüşmelere başlanmıştır.

Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."