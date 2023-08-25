Avrupa'da boy gösteren temsilcilerimizin maçları sonrası muhtemel grupların nasıl olacağı merak edildi. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un kura çekimi araştırıldı. Peki, Fenerbahçe kaçıncı torbada? Fenerbahçe 2023 Konferans Ligi kura çekimine kaçıncı torbadan girecek?

Uefa Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merak eden futbolseverler, UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi CANLI takip etme linkini araştırıyor. UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe kaçıncı torbada? Fenerbahçe 2023 Konferans Ligi kura çekimine kaçıncı torbadan girecek?

AVRUPA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi, UEFA.tv'den canlı olarak yayınlanacaktır.

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Konferans, Galatasaray'ın ise Şampiyonlar Ligi'nde turu geçmesi halinde play-off turunda karşılaşacağı rakiplerin muhtemel kura zamanı belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi: 01.09.2023 Cuma günü 14.00'te UEFA.tv'den yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi: 31.08.2023 Perşembe günü 19.00'da UEFA.tv'den yapılacak.

FENERBAHÇE KAÇINCI TORBADA?

Fenerbahçe 2023 Konferans Ligi kura çekimine kaçıncı torbadan gireceği henüz netleşmedi ancak büyük ihtimal 1. torbadan girecek.