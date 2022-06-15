Fenerbahçe kaç tur oynayacak? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi grupları için kaç tur oynayacak? - Haberler

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Fenerbahçe kaç tur oynayacak? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi grupları için kaç tur oynayacak?

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Fenerbahçe kaç tur oynayacak? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi grupları için kaç tur oynayacak?

Futbol kulüplerinin Avrupa kupalarındaki rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda Dinamo Kiev ile eşleşti. Peki, Fenerbahçe kaç tur oynayacak? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi grupları için kaç tur oynayacak?

Fenerbahçe kaç tur oynayacak? Futbol kulüplerinin Avrupa kupalarındaki rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda Dinamo Kiev ile eşleşti. Peki, Fenerbahçe kaç tur oynayacak? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi grupları için kaç tur oynayacak? İşte detaylar...

FENERBAHÇE KAÇ TUR OYNAYACAK?

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda Dinamo Kiev'i elemesi durumunda 3. ön eleme turuna yükselecek. 3. ön eleme turundaki rakibini de elemesi durumunda play-off turuna yükselecek. Temsilcimiz play-off turundaki rakibini de elerse Şampiyonlar Ligi gruplarına yükselecek.

Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev'i elemesi durumunda 3. turda eşleşebileceği takımlar;

  • Monaco
  • Sturm Graz
  • Union Sg
  • Midtjylland / AEK Larnaca

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ DİNAMO KİEV OLDU

Şampiyonlar Ligi'nde eleme turu kuraları Nyon'da çekildi. Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile eşleşti. Fenerbahçe ilk maçını 19-20 Temmuz'da deplasmanda oynayacak.

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