Fenerbahçe'nin kaç kere Türkiye Kupası kazandığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Fenerbahçe kaç kez Türkiye Kupası aldı? Fenerbahçe'nin kaç Türkiye Kupası var?

FB'nin kaç Türkiye Kupası var? Fenerbahçe'nin kaç kere Türkiye Kupası kazandığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Fenerbahçe kaç kez Türkiye Kupası aldı? Fenerbahçe'nin kaç Türkiye Kupası var? Detaylar...

FENERBAHÇE KAÇ KEZ TÜRKİYE KUPASI KAZANDI?

Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı 6 kez kazanmıştır. Sarı-Laciverliler 11 kez ikinci 33 kez de yarı finalist olarak turnuvayı tamamlamışlardır. Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nı kazandığı yıllar şu şekildedir: 1968, 1974, 1979, 1983, 2012, 2013

KULÜPLERİN TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONLUK SAYILARI