Fenerbahçe, Jorge Jesus ile kaç yıllık imzaladı? Jorge Jesus ne kadar kazanacak? Jorge Jesus'un maaşı ne kadar? - Haberler

Jorge Jesus ile kaç yıllık sözleşme imzalandı? Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Jorge Jesus'un sözleşme süresi ve alacağı ücret yer aldı. Peki, Fenerbahçe, Jorge Jesus ile kaç yıllık imzalandı? Jorge Jesus ne kadar kazanacak? Jorge Jesus'un maaşı ne kadar? Jorge Jesus ne kadar ücret alacak? İşte detaylar...

JORGE JESUS'UN SÖZLEŞME SÜRESİ VE ALACAĞI ÜCRET

Fenerbahçe, 2022/23 sezonu için dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Portekizli hocanın 3 milyon euro garanti ücret alacağı belirtildi.

1 SEZON BOYUNCA FENERBAHÇE'Yİ ÇALIŞTIRACAK

Konuya ilişkin Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kariyeri boyunca 3 farklı ülkede 4'ü lig şampiyonluğu olmak üzere 19 majör kupa kazanan dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, önümüzdeki 1 sezon boyunca Fenerbahçemizin başında olacak." denildi.

3 MİLYON EURO GARANTİ ÜCRET ALACAK

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na Portekizli hocanın maliyetini bildiren Fenerbahçe açıklamasında, "Şirketimiz,2022-2023 futbol sezonu Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile3.000.000 Avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır." ifadelerine yer verildi.

JORGE JESUS'UN KARİYERİ

Kariyeri boyunca 3 farklı ülkede 4'ü lig şampiyonluğu olmak üzere 19 majör kupa kazanan dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, önümüzdeki 1 sezon boyunca Fenerbahçe'yi çalıştıracak. 33 yılı aşkın kariyerinde 15 takım çalıştıran Jorge Jesus, çıktığı 834 resmi maçta 2,04'lük puan ortalaması yakaladı. Braga, Benfica, Sporting CP Lizbon, Al-Hilal ve Flamengo gibi takımları çalıştıran 68 yaşındaki çalıştırıcı, ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam 19 kupa kazandı.

JORGE JESUS KİMDİR?

Jorge Jesus, 24 Temmuz 1954 tarihinde Portekiz, Amadora'da doğdu. Tam adı Jorge Fernando Pinheiro de Jesus'dur. Futbolcu olduğu dönemde orta sahanın sağında görev yaptı. Profesyonel futbol hayatına Portekiz takımlarından Sporting Lizbon'da başladı.

16 yıl süren futbol hayatındaBelenenses, Farense, Benfica Castelo Branco gibi takımların formasını giyen Jesus, beklentilerin altında kaldığı bir futbol kariyeri geçirdi. 16 yılda 160 maça çıkan Jesus, 1989 yılında profesyonel futbol kariyerini noktaladı.

Portekiz'de uzun süre alt seviye takımlarda çalışan Jesus, 2008 yılında göreve başladığı Braga'daki performansıyla adını Avrupa futboluna duyurdu.

Braga'nın başında 47 maça çıkan Jesus, 23 galibiyet, 13 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı.

Düşük bütçeli bir takım olmasına rağmen Avrupa'da adından söz ettiren, ligi ise 5. tamamlayan Kırmızı Beyazlılar'da teknik direktör Jesus, sezon sonu ülkenin köklü ekiplerinden Benfica'nın başına geçti. Burada 6 yıl geçiren ve Benfica'ya 3 lig şampiyonluğu, 5 Portekiz Kupası, Portekiz Süper Kupası kazandıran başarılı çalıştırıcı, 2012/2013 sezonunda Avrupa Ligi'nde takımına final oynatmayı başardı.

Yarı finalde Fenerbahçe ile rakip olan Jesus'un Benfica'sı, ilk maçı 1-0 kaybetse de rövanşı 3-1 kazanarak final biletini almıştı. İlk maçı Egemen Korkmaz'ın golüyle kazanan Kanarya'da Baroni'nin kaçırdığı penaltı ise sarı lacivertli camiayı ve futbolseverleri üzmüştü. Finalde kazanan ise 2-1'le İngiltere temsilcisi Chelsea olmuştu.

Benfica'da 21 maçta 227 galibiyet, 47 mağlubiyet ve 47 beraberlik alan Jesus, adını efsaneler arasında yazdırmayı başarmıştı.

Tecrübeli teknik direktör 2015 yılında beklenmedik bir kararla Benfica'nın ezeli rakibi olan Sporting Lizbon'un başına geçti. O dönem Portekiz basını, Benfica'nın borçları nedeniyle maaşında indirime gitmesi talebinde bulunduğu Jesus'un, bu teklifi reddettiği ve Sporting Lizbon ile yüksek bir yıllık ücrete anlaştığını öne sürmüştü.

Portekizli teknik adamın bu kararı, iki takım arasında ciddi bir gerginliğe sebep olurken Sporting, Jesus'u Twitter sayfası üzerinden "Evine hoşgeldin Jorge Jesus" yazılı bir fotoğrafla açıklamıştı. İmza töreninin ardından konuşan Jorge Jesus ise başkent ekibi ile anlaşarak hayatında yeni bir döneme başladığını ifade etmişti.

Sporting'de ligi 1 kez 2., 2 kez de 3. bitiren Jorge Jesus, başkent ekibine 1 Portekiz Kupası, 1 Portekiz Süper Kupası kazandırdı. Benfica'da ligde yaşadığı başarıyı Sporting'e taşıyamayan Jesus, geçirdiği 3 yılın ardından Al Hilal'e anlaştı.

Jesus yönetiminde muhteşem bir dönem geçiren Suudi Arabistan ekibi, 20 maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Al Hilal'de 2.45 puan ortalaması yakalayan ve 1 Süper Kupa kazanan Portekizli teknik direktör yine beklenmedik bir kararla Brezilya ekibi Flamengo'nun başına geçti.

Jorge Jesus, Flamengo'ya Copa Libertadores, Brezilya Ligi Şampiyonluğu, Brezilya Süper Kupası, Guanabara Kupası ve Recopa Sudamericana'yı kazandırdı. Haziran 2019-Temmuz 2020 yılları arasında çalıştığı Brezilya'da kupalara ambargo koyan kurt hoca, Ağustos 2020'de sürpriz bir kararla Benfica'ya döndü. İlk dönemindeki başarısını ikinci dönemine yansıtamayan Portekizli çalıştırıcı, 1.5 sezon görevde kaldı. Bu dönemde 53 galibiyet, 16 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı.

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