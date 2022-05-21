Fenerbahçe Jorge Jesus ile anlaştı mı? SON DAKİKA! Jorge Jesus ne zaman imzalayacak? - Haberler

Fenerbahçe Jorge Jesus ile anlaştı mı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe'de bir süredir belirsizliğini koruyan teknik direktörlük meselesi yerini imza sürecine bırakıyor. Peki, Jorge Jesus Fenerbahçe ile ne zaman sözleşme imzalayacak? İşte detaylar...

JORGE JESUS FENERBAHÇE İLE NE ZAMAN SÖZLEŞME İMZALAYACAK?

Fenerbahçe'de bir süredir belirsizliğini koruyan teknik direktörlük meselesi yerini imza sürecine bırakıyor. Portekiz'in A Bola gazetesi, Fenerbahçe'nin ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme konusunda anlaştığını duyurdu. Jesus imzayı, Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor maçından sonra Şampiyonlar Ligi'ne gitmesinin kesinleşmesiyle birlikte atacak. Yani imza süreci 22 Mayıs'tan sonraki pazartesiye denk geliyor.

ANLAŞTIKLARINI DUYURDULAR

Portekiz'in ünlü gazetesi A Bola Fenerbahçe'nin bir süredir görüşmelere devam ettiği ünlü teknik adam Jorge Jesus'la 1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığını yazdı.

İMZA ATACAĞI TARİH BİLE BELLİ

Hatta habere göre Jesus'un kendisini resmen sarı lacivertli kulübe bağlayacağı tarih bile belli oldu. Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor karşısında galibiyet elde etmesi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmasının kesinleşmesinin ardından İstanbul'a gelecek ünlü teknik adam, sözleşmeyi imzalayarak takımın başına geçecek.

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