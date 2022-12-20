Bu akşam saat 21.00'de oynanacak olan Fenerbahçe İstanbulspor maçı seyirci sayısı kaç merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe İstanbulspor maçında kaç kişi var? İşte, Fenerbahçe İstanbulspor seyirci sayısı! Fenerbahçe İstanbulspor tribün doluluk oranı kaç? Fenerbahçe tribün doluluk oranı!

Fenerbahçe İstanbulspor seyirci sayısı! Bu akşam saat 21.00'de oynanacak olan Fenerbahçe İstanbulspor maçı seyirci sayısı kaç merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe İstanbulspor maçında kaç kişi var? İşte, Fenerbahçe İstanbulspor seyirci sayısı! Fenerbahçe İstanbulspor tribün doluluk oranı kaç? Fenerbahçe tribün doluluk oranı haberimizde...

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR SEYİRCİ SAYISI

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı için 41.176 adet bilet satılmıştır. Ancak bilet alan bazı taraftarlar maça gidemeyebilir. Bilet satışına göre Fenerbahçe - İstanbulspor maçı tribün doluluk oranı %92.0'dir.