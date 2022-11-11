Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.tur eşleşmelerinde Fenerbahçe ile İstanbulspor eşleşti. Sıkı sıkıya takip edilen Ziraat Türkiye Kupası'nda kupa heyecanı devam ederken futbolseverler Fenerbahçe – İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Fenerbahçe – İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Fenerbahçe- İstanbulspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?

Fenerbahçe – İstanbul spor maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusu gündemde yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.tur kura çekiminin ardından Fenerbahçe, İstanbul spor ile eşleşti. Futbolseverler ise Fenerbahçe – İstanbul spor maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusunu merak etti. ZTK Fenerbahçe - İstanbul spor maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? Sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe – İstanbul spor maçının tarihi henüz belli değil. 5. Tur maçları 20 - 21 - 22 Aralık'ta seri başı takımların sahasında oynanacak.

ZTK FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ziraat Türkiye Kupası maçları A spor ekranlarında yayınlanıyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR KURA SONUÇLARI!

Fenerbahçe-İstanbulspor

Bitexen Giresunspor-Teco Karacabey Belediye

Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor

MKE Ankaragücü- Tuzlaspor

VavaCars Fatih Karagümrük-Uşakspor

Kayserispor-Gençlerbirliği

Adana Demirspor-Rizespor

Trabzonspor-Yılport Samsunspor

Corendon Alanyaspor-Eyüpspor

M. Başakşehir-Göztepe

Gaziantep Futbol Kulubü- Dyorex Boluspor

Kasımpaşa-Hangikredi Ümraniyespor

Galatasaray-Ankara Keçiörengücü

Beşiktaş-Şanlıurfaspor

Arabam. com Konyaspor-Bodrumspor