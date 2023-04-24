Fenerbahçe - İstanbulspor maçı kaç kaç, golleri kim attı? 24 Nisan Fenerbahçe - İstanbulspor maçının gollerini kim attı, maç kaç kaç bitti?
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Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe evinde İstanbulspor ağırlıyor. Maç tüm hızıyla devam ederken maçta atılan goller ve detayları merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - İstanbulspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 24 Nisan Fenerbahçe - İstanbulspor maçının gollerini kim attı? İşte detaylar...
2022-23 Süper Lig, Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'in 65. sezonudur. 5 Ağustos 2022 tarihinde başlayan maçlar 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecektir. Ligin 31. haftasında Fenerbahçe - İstanbulspor karşı karşıya geldi. Peki, Fenerbahçe - İstanbulspor maçı kaç kaç, maç bitti mi?
Fenerbahçe - İstanbulspor maçı 24 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 20:00 'da başladı.
Fenerbahçe - İstanbulspor maçını Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maçı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta 2-2 eşitlik var. Maç henüz bitmedi.
Maç 1-0 devam ediyor. Maçta şimdi 2-2 eşitlik var. Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir.
Fenerbahçe'nin golleri:
- 25. dakika : Arda Güler
- 51. dakika : Arda Güler
İstanbulspor'un golleri:
- 57. dakika : Valon Ethemi (Penaltı)
- 66. dakika : Valon Ethemi
Maç, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.