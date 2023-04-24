Fenerbahçe - İstanbulspor maçı kaç kaç, golleri kim attı? 24 Nisan Fenerbahçe - İstanbulspor maçının gollerini kim attı, maç kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe evinde İstanbulspor ağırlıyor. Maç tüm hızıyla devam ederken maçta atılan goller ve detayları merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - İstanbulspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 24 Nisan Fenerbahçe - İstanbulspor maçının gollerini kim attı? İşte detaylar...