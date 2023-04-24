Üye Girişi
Haberi Paylaş
Fenerbahçe - İstanbulspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 24 Nisan Fenerbahçe - İstanbulspor maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir?

Fenerbahçe - İstanbulspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 24 Nisan Fenerbahçe - İstanbulspor maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir?

Gündem Haberleri

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde İstanbulspor'u ağırlıyor. Maçın bitmesine dakikalar kala maç özeti izlemek isteyenler, Fenerbahçe - İstanbulspor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? Fenerbahçe - İstanbulspor maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Fenerbahçe - İstanbulspor maçının özeti çıktı mı, nereden izlenir? İşte detaylar...

Son Dakika: İstanbulspor'la 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada fırsat teptiSon Dakika: İstanbulspor'la 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada fırsat tepti
Fenerbahçeliler çılgına döndü! Kıyameti kopartan penaltı kararıFenerbahçeliler çılgına döndü! Kıyameti kopartan penaltı kararı
Fenerbahçe'ye zirve yarışında son dakika şokuFenerbahçe'ye zirve yarışında son dakika şoku

Fenerbahçe - İstanbulspor maçının gollerini ve özetini izlemek isteyenler maç özeti nerede yayınlandı merak ediyor. Peki, Fenerbahçe - İstanbulspor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı?

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı 24 Nisan 2023 Pazartesi günü yani bu akşam saat 20:00'da başladı.

Fenerbahçe - İstanbulspor maçını Bein Sports 1 ekranlarından şifresiz izleyebilirsiniz.

Maçı Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Maç 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Maç 3-3 bitti. Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir.

Fenerbahçe'nin golleri:

  • 25. dakika : Arda Güler
  • 51. dakika : Arda Güler
  • 71. dakika : Joao Pedro

İstanbulspor'un golleri:

  • 57. dakika : Valon Ethemi (Penaltı)
  • 66. dakika : Valon Ethemi
  • 90+6. dakika : Emeka Friday Eze

MAÇ SONUCU : FENERBAHÇE 3 - 3 İSTANBULSPOR

Maç özetini bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz. Maçın özeti resmi bein Sports sitesinde yayınlanacaktır. Maç bitiminin ardından maç özetini izleyebilirsiniz.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

İstanbulspor Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title