Fenerbahçe - İstanbulspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 24 Nisan Fenerbahçe - İstanbulspor maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir?

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde İstanbulspor'u ağırlıyor. Maçın bitmesine dakikalar kala maç özeti izlemek isteyenler, Fenerbahçe - İstanbulspor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? Fenerbahçe - İstanbulspor maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Fenerbahçe - İstanbulspor maçının özeti çıktı mı, nereden izlenir? İşte detaylar...

Fenerbahçe - İstanbulspor maçının gollerini ve özetini izlemek isteyenler maç özeti nerede yayınlandı merak ediyor. Peki, Fenerbahçe - İstanbulspor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı?

FENERBAHÇE - İSTANBULSPORNE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı 24 Nisan 2023 Pazartesi günü yani bu akşam saat 20:00'da başladı.

FENERBAHÇE - İSTANBULSPORHANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - İstanbulspor maçını Bein Sports 1 ekranlarından şifresiz izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - İSTANBULSPORCANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Maçı Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - İSTANBULSPORMAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

FENERBAHÇE - İSTANBULSPORMAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç 3-3 bitti. Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir.

Fenerbahçe'nin golleri:

25. dakika : Arda Güler

Arda Güler 51. dakika : Arda Güler

Arda Güler 71. dakika : Joao Pedro

İstanbulspor'un golleri:

57. dakika : Valon Ethemi (Penaltı)

Valon Ethemi (Penaltı) 66. dakika : Valon Ethemi

Valon Ethemi 90+6. dakika : Emeka Friday Eze

MAÇ SONUCU : FENERBAHÇE 3 - 3 İSTANBULSPOR

FENERBAHÇE - İSTANBULSPORMAÇININ ÖZETİ YAYINLANDI MI?

Maç özetini bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz. Maçın özeti resmi bein Sports sitesinde yayınlanacaktır. Maç bitiminin ardından maç özetini izleyebilirsiniz.