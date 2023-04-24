Fenerbahçe - İstanbulspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 24 Nisan Fenerbahçe - İstanbulspor maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir?
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Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde İstanbulspor'u ağırlıyor. Maçın bitmesine dakikalar kala maç özeti izlemek isteyenler, Fenerbahçe - İstanbulspor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? Fenerbahçe - İstanbulspor maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Fenerbahçe - İstanbulspor maçının özeti çıktı mı, nereden izlenir? İşte detaylar...
Fenerbahçe - İstanbulspor maçının gollerini ve özetini izlemek isteyenler maç özeti nerede yayınlandı merak ediyor. Peki, Fenerbahçe - İstanbulspor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı?
Fenerbahçe - İstanbulspor maçı 24 Nisan 2023 Pazartesi günü yani bu akşam saat 20:00'da başladı.
Fenerbahçe - İstanbulspor maçını Bein Sports 1 ekranlarından şifresiz izleyebilirsiniz.
Maçı Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maç 3-3 beraberlikle sonuçlandı.
Maç 3-3 bitti. Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir.
Fenerbahçe'nin golleri:
- 25. dakika : Arda Güler
- 51. dakika : Arda Güler
- 71. dakika : Joao Pedro
İstanbulspor'un golleri:
- 57. dakika : Valon Ethemi (Penaltı)
- 66. dakika : Valon Ethemi
- 90+6. dakika : Emeka Friday Eze
MAÇ SONUCU : FENERBAHÇE 3 - 3 İSTANBULSPOR
Maç özetini bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz. Maçın özeti resmi bein Sports sitesinde yayınlanacaktır. Maç bitiminin ardından maç özetini izleyebilirsiniz.