Üye Girişi
Haberi Paylaş
Fenerbahçe - İstanbulspor ilk 11'i belli oldu mu? 24 Nisan 2023 Fenerbahçe - İstanbulspor maçının ilk 11'inde kimler var? FB ilk 11!

Fenerbahçe - İstanbulspor ilk 11'i belli oldu mu? 24 Nisan 2023 Fenerbahçe - İstanbulspor maçının ilk 11'inde kimler var? FB ilk 11!

Gündem Haberleri

Fenerbahçe - İstanbulspor maçına az bir süre kala ilk 11 kadrosu açıklandı mı merak edildi. Peki, Fenerbahçe - İstanbulspor ilk 11'i belli oldu mu? 24 Nisan 2023 Fenerbahçe - İstanbulspor maçının ilk 11'inde kimler var? Muhtemel 11'ler belli oldu mu? FB ilk 11'de kimler var? İstanbulspor ilk 11'de kimler var? İşte ayrıntılar...

Son Dakika: Fenerbahçe-İstanbulspor karşılaşmasında ilk 11'ler belli olduSon Dakika: Fenerbahçe-İstanbulspor karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu
Fenerbahçe İstanbulspor maçının VAR'ı Halil Umut MelerFenerbahçe İstanbulspor maçının VAR'ı Halil Umut Meler
Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladıFenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe - İstanbulspor canlı izle! 24 Nisan 2023 Pazartesi Fenerbahçe - İstanbulspor maçını canlı izle! Canlı yayın link var mı, maç hangi kanalda?Fenerbahçe - İstanbulspor canlı izle! 24 Nisan 2023 Pazartesi Fenerbahçe - İstanbulspor maçını canlı izle! Canlı yayın link var mı, maç hangi kanalda?

Fenerbahçe ile İstanbulspor , Süper Lig'in 31. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - İstanbulspor maçına sayılı saatler kaldı. Peki, Fenerbahçe - İstanbulspor ilk 11'i belli oldu mu? İşte muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı 24 Nisan 2023 Pazartesi günü yani bugün saat 20:00 'da başlayacak.

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı bugün akşam saat 20:00 'da başlayacak.

Maç, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

Maçta ilk 11 henüz belli olmadı. Muhtemel 11'ler şöyle:

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:

  • İrfan Can
  • Ferdi
  • Samet
  • Attila
  • Ezgjan Alioski
  • İsmail Yüksek
  • Crespo
  • Arda Güler
  • Emre Mor
  • Joao Pedro
  • Enner Valencia

İstanbulspor'un muhtemel 11'i:

  • Ahmet Kıvanç
  • Oğuzhan
  • Mehmet Yeşil
  • Simon Deli
  • Duhan Aksu
  • Florian Loshaj
  • Muammer Sarıkaya
  • Jason Lokilo
  • Eduard Rroca
  • Valon Ethemi
  • Emeka Eze
Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

İstanbulspor Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title