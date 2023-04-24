Fenerbahçe - İstanbulspor ilk 11'i belli oldu mu? 24 Nisan 2023 Fenerbahçe - İstanbulspor maçının ilk 11'inde kimler var? FB ilk 11!
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Fenerbahçe - İstanbulspor maçına az bir süre kala ilk 11 kadrosu açıklandı mı merak edildi. Peki, Fenerbahçe - İstanbulspor ilk 11'i belli oldu mu? 24 Nisan 2023 Fenerbahçe - İstanbulspor maçının ilk 11'inde kimler var? Muhtemel 11'ler belli oldu mu? FB ilk 11'de kimler var? İstanbulspor ilk 11'de kimler var? İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe ile İstanbulspor , Süper Lig'in 31. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - İstanbulspor maçına sayılı saatler kaldı. Peki, Fenerbahçe - İstanbulspor ilk 11'i belli oldu mu? İşte muhtemel 11'ler...
Fenerbahçe - İstanbulspor maçı 24 Nisan 2023 Pazartesi günü yani bugün saat 20:00 'da başlayacak.
Fenerbahçe - İstanbulspor maçı bugün akşam saat 20:00 'da başlayacak.
Maç, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.
Maçta ilk 11 henüz belli olmadı. Muhtemel 11'ler şöyle:
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:
- İrfan Can
- Ferdi
- Samet
- Attila
- Ezgjan Alioski
- İsmail Yüksek
- Crespo
- Arda Güler
- Emre Mor
- Joao Pedro
- Enner Valencia
İstanbulspor'un muhtemel 11'i:
- Ahmet Kıvanç
- Oğuzhan
- Mehmet Yeşil
- Simon Deli
- Duhan Aksu
- Florian Loshaj
- Muammer Sarıkaya
- Jason Lokilo
- Eduard Rroca
- Valon Ethemi
- Emeka Eze