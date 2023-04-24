Fenerbahçe - İstanbulspor ilk 11'i belli oldu mu? 24 Nisan 2023 Fenerbahçe - İstanbulspor maçının ilk 11'inde kimler var? FB ilk 11!

Fenerbahçe - İstanbulspor maçına az bir süre kala ilk 11 kadrosu açıklandı mı merak edildi. Peki, Fenerbahçe - İstanbulspor ilk 11'i belli oldu mu? 24 Nisan 2023 Fenerbahçe - İstanbulspor maçının ilk 11'inde kimler var? Muhtemel 11'ler belli oldu mu? FB ilk 11'de kimler var? İstanbulspor ilk 11'de kimler var? İşte ayrıntılar...