İsmail Yüksek'in sözleşme detayları merak ediliyor. Jorge Jesus'un takımın başına geçmesinden sonra yıldızı parlayan ve Fenerbahçe forması altında gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen İsmail Yüksek, sarı-lacivertlilerle nikah tazeledi. Peki Fenerbahçe İsmail Yüksek ile kaç yıllık sözleşme imzaladı? İşte detaylar...

İSMAİL YÜKSEK İLE FENERBAHÇE KAÇ YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI?

Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı. İmzaların atılmasının ardından açıklamada bulunan 23 yaşındaki futbolcu, "Çok heyecanlı ve mutluyum. Hayatımın en güzel günlerinden biri." ifadelerini kullandı.

"HAYATIMIN EN GÜZEL GÜNLERİNDEN BİRİ"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığı belirtildi. İmza sonrası konuşan Yüksek, "Çok heyecanlı ve mutluyum. Hayatımın en güzel günlerinden biri. Hayatımda attığım en güzel imzalardan ikincisi. İlki de buraya attığım ilk imzaydı. Herkesin çok emeği var. Herkese çok teşekkür ederim. Umarım bana gösterilen güvenin karşılığını sahada veririm.

"DAHA ÇOK ÇALIŞMAM GEREKİYOR"

Fenerbahçe'yle buluştuğum ilk günü hiç unutamayacağım. Çok mutluydum. Çocuksu bir heyecanım vardı, şu anda aynı heyecanı hissediyorum. Hayalimdi. Bu sözleşmeden sonra hedefler benim için daha da zorlaştı. Attığım bu imzanın karşılığını sahada en iyi şekilde vermem gerekiyor. Bunun için daha da çok çalışmam gerekiyor. Hocama da sezon başında bana güvendiği ve bu formayla şans verdiği için çok teşekkür ederim." dedi.