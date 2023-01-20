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Fenerbahçe İsmail Yüksek ile kaç yıllık sözleşme imzaladı? İşte detaylar

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Fenerbahçe İsmail Yüksek ile kaç yıllık sözleşme imzaladı? İşte detaylar

Jorge Jesus'un takımın başına geçmesinden sonra yıldızı parlayan ve Fenerbahçe forması altında gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen İsmail Yüksek, sarı-lacivertlilerle nikah tazeledi. Peki Fenerbahçe İsmail Yüksek ile kaç yıllık sözleşme imzaladı?

Son Dakika: Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazelediSon Dakika: Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi

İsmail Yüksek'in sözleşme detayları merak ediliyor. Jorge Jesus'un takımın başına geçmesinden sonra yıldızı parlayan ve Fenerbahçe forması altında gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen İsmail Yüksek, sarı-lacivertlilerle nikah tazeledi. Peki Fenerbahçe İsmail Yüksek ile kaç yıllık sözleşme imzaladı? İşte detaylar...

Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı. İmzaların atılmasının ardından açıklamada bulunan 23 yaşındaki futbolcu, "Çok heyecanlı ve mutluyum. Hayatımın en güzel günlerinden biri." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığı belirtildi. İmza sonrası konuşan Yüksek, "Çok heyecanlı ve mutluyum. Hayatımın en güzel günlerinden biri. Hayatımda attığım en güzel imzalardan ikincisi. İlki de buraya attığım ilk imzaydı. Herkesin çok emeği var. Herkese çok teşekkür ederim. Umarım bana gösterilen güvenin karşılığını sahada veririm.

Fenerbahçe İsmail Yüksek ile kaç yıllık sözleşme imzaladı? İşte detaylar

Fenerbahçe'yle buluştuğum ilk günü hiç unutamayacağım. Çok mutluydum. Çocuksu bir heyecanım vardı, şu anda aynı heyecanı hissediyorum. Hayalimdi. Bu sözleşmeden sonra hedefler benim için daha da zorlaştı. Attığım bu imzanın karşılığını sahada en iyi şekilde vermem gerekiyor. Bunun için daha da çok çalışmam gerekiyor. Hocama da sezon başında bana güvendiği ve bu formayla şans verdiği için çok teşekkür ederim." dedi.

Fenerbahçe İsmail Yüksek ile kaç yıllık sözleşme imzaladı? İşte detaylar

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