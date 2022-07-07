Fenerbahçe Instagram hesabı neden kapatıldı? Fenerbahçe Instagram hesabına ne oldu?

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FENERBAHÇE INSTAGRAM HESABI NEDEN KAPATILDI?

Fenerbahçe'nin Instagram hesabına girmek isteyen kullanıcılar hata ile karşılaşıyor. Fenerbahçe'nin hesabı şu an için kapatıldığı ve erişimin olmadığı biliniyor. Fenerbahçe'nin teknik ekibi kısa süre içinde Instagram yetkilileriyle bağlantıya geçtiği ve hesabın erişimini aktif hale getirdiği öğrenildi. Ardından, kısa süre sonra hesap yeniden kapatıldı ancak krizin uzun sürmemesi sonrası tekrar aktif edildi. Bu kez 4. defa kapatıldı.

Sarı- lacivertli teknik ekip olaya müdahale etti. Bununla birlikte, hesap kısa süre sonra tekrar erişime açıldı.

FENERBAHÇE INSTAGRAM HESABINA NE OLDU?

Türkiye'de Galatasaray'ın ardından en çok takipçisi bulunan spor kulübü olan sarı- lacivertli takımın Instagram hesabının neden kapatıldığına henüz bilinmiyor. Bu olayın ardından Fenerbahçeli yetkililerin Instagram yöneticileriyle görüştüğü ve erişim sorunu hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

FENERBAHÇEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe'nin resmi Instagram hesabı açıldıktan yaklaşık 1 saat sonra tekrar kapandı. Ancak bu sefer kriz uzun sürmedi ve hesap yeniden aktif hale geldi.

Yaşanan erişim sorununun nedeni sarı- lacivertli ekibin takipçileri tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe'den konuyla alakalı dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sarı- lacivertli kulüp Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.