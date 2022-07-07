Fenerbahçe instagram çöktü mü? FB instagram neden açılmıyor?

Sosyal medyayı yakından takip eden sporseverler Fenerbahçe instagrtam hesabını yakından takip ediyor. Ancak bugünFenerbahçe instagram hesabına giriş yapılamadı ve hata bildirimi görüldü. Peki, Fenerbahçe instagram çöktü mü?

FENERBAHÇE İNSTAGRAM HESABI ÇÖKTÜ MÜ?

Fenerbahçe instagram hesabına girildiğinde hata bildirimi geldi ve sayfa açılmadı. İşte hata görüntüsü:

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Fenerbahçe Instagram hesabı kısa süre sonra erişime açıldı.