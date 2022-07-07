Fenerbahçe instagram çöktü mü? FB instagram neden açılmıyor? - Haberler

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Fenerbahçe instagram çöktü mü? FB instagram neden açılmıyor?

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 - Güncelleme:
Fenerbahçe instagram çöktü mü? FB instagram neden açılmıyor?

Fenerbahçe instagram hesabına girmek isteyenler hata bildirimi ile karşı karşıya geldi. Peki, FB instagram neden açılmıyor? Fenerbahçe instagram çöktü mü?

Sosyal medyayı yakından takip eden sporseverler Fenerbahçe instagrtam hesabını yakından takip ediyor. Ancak bugünFenerbahçe instagram hesabına giriş yapılamadı ve hata bildirimi görüldü. Peki, Fenerbahçe instagram çöktü mü?

FENERBAHÇE İNSTAGRAM HESABI ÇÖKTÜ MÜ?

Fenerbahçe instagram hesabına girildiğinde hata bildirimi geldi ve sayfa açılmadı. İşte hata görüntüsü:

Fenerbahçe instagram çöktü mü? FB instagram neden açılmıyor?

Güncelleme :

Fenerbahçe Instagram hesabı kısa süre sonra erişime açıldı.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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