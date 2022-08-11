Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu sorusu sporseverler tarafından merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Slovacko'ya konuk oluyor. Peki, Fenerbahçe ilk 11! Slovacko - Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu?

Slovacko ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çekya'nın Uherske Hradiste kentindeki Miroslava Valenty Stadı'nda karşılaşacak. Fenerbahçe ilk 11! Slovacko - Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu? soruları araştırılıyor. Fenerbahçe ilk 11! Slovacko - Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

SLOVACKO- FENERBAHÇE MAÇI

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Slovacko'ya konuk oluyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli olurken, sarı-lacivertlilerin teknik direktörünün Arda Güler ve Lemos'a ilk 11'de şans vermesi dikkat çekti.

Fenerbahçe'de Nazım Sangare ile henüz hazır duruma gelmeyen Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Joao Pedro'nun maç kadrosunda yer alması beklenmiyor. Konuk Slovacko'da tek eksik oyuncu kart cezalısı Stanislav Hofmann.

SLOVACKO - FENERBAHÇE MAÇININ İLK 11'İ BELLİ OLDU MU?

Slovacko: Nguyen, Tomic, Simko, Kadlec, Doski, Danicek, Travnik, Levin, Petrzela, Holzer, Sasinka

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Lemos, Luan Peres, Szalai, İsmail Yüksek, Crespo, Arda Güler, Rossi, Bruma, Serdar Dursun.