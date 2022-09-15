UEFA Avrupa Ligi maçı bugün Rennes - Fenerbahçe arasında gerçekleşecek. Sporseverler, Fenerbahçe ilk 11 belli oldu mu merak ediliyor. Rennes - Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu sorusu gündeme geliyor. Peki, Fenerbahçe ilk 11! Rennes - Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu?

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UEFA Avrupa Ligi heyecanla beklenen müsabakada Rennes - Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ilk 11! Rennes - Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu merak ediliyor. Fenerbahçe ilk 11! Rennes - Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

RENNES - FENERBAHÇE MAÇININ İLK 11'İ BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 5 isim yer almıyor. Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos, Novak ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare UEFA listesine yazılmadı. Bu oyuncuların yanı sıra, golcü oyuncu Serdar Dursun da listede bulunmuyor.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Henrique, Szalai, Peres, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Lincoln, King, Batshuayi

Rennes (Muhtemel): Mandanda, Traore, Rodon, Theate, Meling, Majer, Ugochukwu, Bourigeaud, Sulemana, Gouiri, Terrier