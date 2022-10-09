Spor Toto Süper Lig maçı bugün Fenerbahçe-Karagümrük arasında gerçekleşecek. Sporseverler, Fenerbahçe ilk 11 belli oldu mu merak ediliyor. Fenerbahçe-Karagümrük maçının ilk 11'i belli oldu mu sorusu gündeme geliyor. Peki, Fenerbahçe ilk 11! Fenerbahçe-Karagümrük maçının ilk 11'i belli oldu mu?

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Spor Toto Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Fenerbahçe-Karagümrük karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ilk 11! Fenerbahçe-Karagümrük maçının ilk 11'i belli oldu mu merak ediliyor. Fenerbahçe ilk 11! Fenerbahçe-Karagümrük maçının ilk 11'i belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

FENERBAHÇE-KARAGÜMRÜK MAÇININ İLK 11'İ BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Lincoln, Emre Mor, Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can, Valencia, Joao Pedro

Fatih Karagümrük (Muhtemel): Viviano, Salih, Biraschi, Dresevic, Caner, Ozdoev, Jimmy, Shukurov, Kouassi, Borini, Diagne

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Nazım Sangare, Luan Peres, Joshua King, Mert Hakan ile ağrıları bulunan Arao VavaCars Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'NİN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Sarı lacivertliler, Karagümrük ile karşı karşıya geldiği son 11 maçta mağlubiyet yaşamadı. Kırmızı siyahlı ekibin tarihinde en uzun süre kazanamadığı rakibi olan Fenerbahçe karşısında çıktığı son 11 maçta 4 beraberliği ve 7 mağlubiyeti bulunuyor.