Fenerbahçe ile Trabzonspor aynı gruba düşebilir mi? Fenerbahçe Trabzonspor Avrupa Ligi'nde aynı gruba düşebilir mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde torbalar belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nden elenerek Avrupa'nın 2 numaralı kupasında mücadele etmeye hak kazanan temsilcilerimizin muhtemel rakipleri de netleşti. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor aynı gruba düşebilir mi? Trabzonspor Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde aynı gruba düşebilir mi?

Fenerbahçe Trabzonspor aynı gruba düşebilir mi? UEFA Avrupa Ligi'nde torbalar belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nden elenerek Avrupa'nın 2 numaralı kupasında mücadele etmeye hak kazanan temsilcilerimizin muhtemel rakipleri de netleşti. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor aynı gruba düşebilir mi? Fenerbahçe Trabzonspor Avrupa Ligi'nde aynı gruba düşebilir mi? İşte detaylar...

FENERBAHÇE İLE TRABZONSPOR AYNI GRUBA DÜŞEBİLİR Mİ?

Statü gereği Trabzonspor ve Fenerbahçe bu etapta aynı grupta yer alamayacak. Grup aşamasından sonraki turlarda ise eşleşebileceklerdir.

TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Avrupa Ligi'nde kura çekimine Fenerbahçe 3. torbadan girecek. Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor ise 4. torbada kendine yer buldu. Kura çekimi bugün TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek.

İşte Avrupa Ligi'nde torbalar:

1.TORBA

Roma, Manchester United, Arsenal, Lazio, Braga, Kızılyıldız, Dinamo Kiev, Olympiakos

2. TORBA

Feyenoord, PSV Eindhoven, Rennes, Monaco, Real Sociedad, Karabağ, Malmö, Ludogorets.

3. TORBA

Sherif, Real Betis, Midtjylland, Bodo / Glimt, Ferencvaros, Union Berlin, Freiburg, Fenerbahçe.

4. TORBA

Nantes, Helsinki, Sturm Graz, AEK Larnaca, Omonia, Zürich, Union Saint-Gilloise, Trabzonspor.