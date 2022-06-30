Fenerbahçe - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta? FB - Hull City maçı ne zaman oynanacak? - Haberler

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Fenerbahçe - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta? FB - Hull City maçı ne zaman oynanacak?

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Fenerbahçe - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta? FB - Hull City maçı ne zaman oynanacak?

İngiltere Championship takımlarından Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe ile Sakarya Atatürk Stadyumu'nda hazırlık maçı oynayacağını duyurdu. Peki, Fenerbahçe - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta? FB - Hull City maçı ne zaman oynanacak?

Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman? İngiltere Championship takımlarından Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe ile Sakarya Atatürk Stadyumu'nda hazırlık maçı oynayacağını duyurdu. Peki, Fenerbahçe - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta? FB - Hull City maçı ne zaman oynanacak? İşte detaylar...

FENERBAHÇE - HULL CİTY MAÇI NE ZAMAN?

Medya patronu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımı Hull City, 10 Temmuz'da Fenerbahçe ile Sakarya Atatürk Stadyumu'nda hazırlık maçı oynayacağını duyurdu. Maç TSİ ile 21.30'da başlayacak.

Fenerbahçe - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta? FB - Hull City maçı ne zaman oynanacak?

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