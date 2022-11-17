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Fenerbahçe hazırlık maçları ne zaman? Fenerbahçe Villarreal maçı ne zaman? Fenerbahçe Rayo Vallecano maçı ne zaman? FB hazırlık maçları!

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Fenerbahçe hazırlık maçları ne zaman? Fenerbahçe Villarreal maçı ne zaman? Fenerbahçe Rayo Vallecano maçı ne zaman? FB hazırlık maçları!

Fenerbahçe hazırlık maçları tarihleri merak ediliyor. Milli araya girilmesi nedeniyle Fenerbahçe 2 hazırlık maçı oynayacak. Peki, Fenerbahçe hazırlık maçları ne zaman? Fenerbahçe Villarreal maçı ne zaman? Fenerbahçe Rayo Vallecano maçı ne zaman? İşte, Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman yanıtı....

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Fenerbahçe hazırlık maçları ne zaman? Milli araya girilmesi nedeniyle Fenerbahçe 2 hazırlık maçı oynayacak. Peki, Fenerbahçe hazırlık maçları ne zaman? Fenerbahçe Villarreal maçı ne zaman? Fenerbahçe Rayo Vallecano maçı ne zaman? İşte, Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman yanıtı haberimizde...

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe milli arada 2 hazırlık maçı oynayacak. İlk maçını 30 Kasım Çarşamba günü saat 18.00'de İspanya ekibi Rayo Vallecano ile ikinci maçını 3 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'de yine bir başka İspanya ekibi Villarreal ile oynayacak.

Fenerbahçe hazırlık maçları ne zaman? Fenerbahçe Villarreal maçı ne zaman? Fenerbahçe Rayo Vallecano maçı ne zaman?

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ

Fenerbahçe - Rayo Vallecano / 30 Kasım Çarşamba

Fenerbahçe - Villarreal / 3 Aralık Cumartesi

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Rayo Vallecano Villarreal Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

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