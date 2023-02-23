Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe hazırlık maçları ne zaman?

Gündem Haberleri

Fenerbahçe hazırlık maçları ne zaman?

Fenerbahçe, hazırlık maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-2 mağlup etti. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli ekibin golleri Serdar Aziz, Miha Zajc, Enner Valencia ve Serdar Dursun'dan geldi. Peki, Fenerbahçe hazırlık maçları ne zaman?

Süper Lig'in gol kralı Valencia'nın yeni takımı belli oldu! İşte sözleşmenin detaylarıSüper Lig'in gol kralı Valencia'nın yeni takımı belli oldu! İşte sözleşmenin detayları
Son Dakika: PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a 1 maç men ve para cezası verdiSon Dakika: PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a 1 maç men ve para cezası verdi
Fenerbahçe - Zenit maçı ilk 11 belli oldu mu, maçın hakemleri kimdir? Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı mı UEFA maçı mı, maç nerede oynanacak?Fenerbahçe - Zenit maçı ilk 11 belli oldu mu, maçın hakemleri kimdir? Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı mı UEFA maçı mı, maç nerede oynanacak?

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli ekibin golleri Serdar Aziz, Miha Zajc, Enner Valencia ve Serdar Dursun'dan geldi.Fatih Karagümrük'ün gollerini ise Mbaye Diagne ve Otabek Shukurov attı. Peki, Fenerbahçe hazırlık maçları ne zaman?

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe 23 Şubat Perşembe bugün Zenit ile karşı karşıya gelecek.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title