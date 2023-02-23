Fenerbahçe hazırlık maçları ne zaman?
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Fenerbahçe, hazırlık maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-2 mağlup etti. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli ekibin golleri Serdar Aziz, Miha Zajc, Enner Valencia ve Serdar Dursun'dan geldi. Peki, Fenerbahçe hazırlık maçları ne zaman?
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli ekibin golleri Serdar Aziz, Miha Zajc, Enner Valencia ve Serdar Dursun'dan geldi.Fatih Karagümrük'ün gollerini ise Mbaye Diagne ve Otabek Shukurov attı. Peki, Fenerbahçe hazırlık maçları ne zaman?
FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN?
Fenerbahçe 23 Şubat Perşembe bugün Zenit ile karşı karşıya gelecek.