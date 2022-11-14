Fenerbahçe takımının Dünya Kupası arasında gerçekleştireceği hazırlık maçları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe hazırlık maçı kiminle yapacak? soruları aratılıyor. Peki, Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe hazırlık maçı kiminle yapacak? İşte merak edilenler...

Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu gündemde yer alıyor. Katar'da oynanacak olan Dünya Kupası arasında Fenerbahçe hazırlık maçı oynayacak. Futbolseverler ve sarı- lacivertli ekibin taraftarları Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? sorusunu aratıyor. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rayo Vallecano ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin maçı 30 Kasım günü oynanacak. Diğer hazırlık maçı ise Villarreal ile 3 Aralık günü oynanacak.

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI KİMİNLE YAPACAK?

Fenerbahçehazırlık maçlarının ilkini Villarrealile oynarken ikinci hazırlık maçını Rayo Vallecano ile oynayacak.