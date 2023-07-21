Süper Lig ekiplerinden sarı-lacivertli Fenerbahçe yaz kamplarına başladı. Hazırlık maçlarına yönelen İstanbul ekibinin maçlarını taraftarlar takip etmek istiyor. Peki, Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda? Fenerbahçe hazırlık maçı var mı, hazırlık maçı programı? Fenerbahçe hazırlık maçı bugün saat kaçta?

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Fenerbahçe hazırlık maçı taraftarların gündeminde yer alıyor. Sarı-lacivertliler, Pari Premier Cup Turnuvası'ndaki ilk maçında Zenit ile karşılaşacak. Futbolseverler de gözünü bu maça çevirdi. İşte, Zenit- Fenerbahçe maçının detayları...

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Pari Premier Cup Turnuvası'nda Fenerbahçe, Rusya'da Zenit ile 9 Temmuz Pazar günü karşı karşıya gelecek.Saat 19.30'da başlayacak mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI VAR MI?

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 33 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Muhammet Doğukan Demir, Serdar Aziz, Luan Peres, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Nazım Sangare, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Willian Arao, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Burak Kapacak, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Ryan Kent, Joshua King, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun, Joao Pedro, Yiğit Efe Demir, Emir Ortakaya, Jin-Ho Jo, Emre Demir, Yusuf Kocatürk, Bora Aydınlık, Muhammet İmre.