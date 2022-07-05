Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı hangi kanalda yayınlanacak? - Haberler

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Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Haberler.com - Gündem
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Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe hazırlık maçları ile yeni sezona hazırlanmaya devam ediyor. Peki, Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda merak ediliyor. Fenerbahçe hazırlık maçları ile yeni sezona hazırlanmaya devam ediyor. Peki, Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe - Mol Fehervar, Hazırlık maçı, 05-07-2022 Salı (Bugün) günü saat 19.30'da oynanacak.

Fenerbahçe - Mol Fehervar Hazırlık maçı S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Futbol A Takımı'nın Avusturya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmaları, 2 gün erken sona erecek.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 1 Temmuz'da Avusturya'nın Graz şehrinin Bad Radkersburg kasabasına gelen sarı-lacivertlilerin, buradan 7 Temmuz Perşembe günü İstanbul'a dönmesi planlanmıştı.

Fenerbahçe'nin 6 Temmuz Çarşamba günü Macaristan ekibi Mol Fehervar ile oynayacağı hazırlık müsabakası da bir gün öne alınmıştı.

Sarı-lacivertli kafile, bu akşam saatlerinde oynanacak Mol Fehervar mücadelesinin ardından İstanbul'a dönecek.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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