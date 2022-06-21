Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda? (FENERBHAÇE-SHKUPİ)
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Hazırlık maçında takımın son durumunu görmek isteyen Fenerbahçe - Shkupi karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe - Shkupi maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Bu hafta heyecanla beklenen müsabakada Fenerbahçe - Shkupi karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Fenerbahçe - Shkupi maçı şifresiz mi? Fenerbahçe - Shkupi maçı hakemi kim? Fenerbahçe - Shkupi maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
FENERBAHÇE - SHKUPİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Shkupi, Hazırlık maçı, 22-06-2022 Perşembe günü saat 16.00'da oynanacak.
FENERBAHÇE - SHKUPİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Shkupi Hazırlık maçının Fenerbahçe Youtube kanalından yayınlanacak.
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