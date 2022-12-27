Bu akşam saat 20.00'de oynanacak olan Fenerbahçe Hatayspor maçı seyirci sayısı kaç merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Hatayspor maçında kaç kişi var? İşte, Fenerbahçe Hatayspor seyirci sayısı! Fenerbahçe Hatayspor tribün doluluk oranı kaç? Fenerbahçe tribün doluluk oranı!

Fenerbahçe Hatayspor seyirci sayısı! Bu akşam saat 20.00'de oynanacak olan Fenerbahçe Hatayspor maçı seyirci sayısı kaç merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Hatayspor maçında kaç kişi var? İşte, Fenerbahçe Hatayspor seyirci sayısı! Fenerbahçe Hatayspor tribün doluluk oranı kaç? Fenerbahçe tribün doluluk oranı haberimizde...

FENERBAHÇE - HATAYSPOR SEYİRCİ SAYISI

Fenerbahçe - Hatayspor maçı için 44.744 adet bilet satılmıştır. Ancak bilet alan bazı taraftarlar maça gidemeyebilir. Bilet satışına göre Fenerbahçe - Hatayspor maçı tribün doluluk oranı %100.0'dür.