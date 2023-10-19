Trendyol Süper Lig maçında Fenerbahçe-Hatayspor maçında karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe-Hatayspor hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu merak edilirken bu akşam büyük mücadelede Fenerbahçe-Hatayspor maçı şifresiz mi ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Hatayspor hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Hatayspor hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe- Hatayspor maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Trendyol Süper Lig FB- Hatayspor maçı gündeme geliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Fenerbahçe-Hatayspor maçı şifresiz mi ve Fenerbahçe-Hatayspor maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Hatayspor hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

22-10-2023 FENERBAHÇE VS HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Hatayspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

FENERBAHÇE-HATAYSPOR MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE-HATAYSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Fenerbahçe-Hatayspor Maçı, 22 Ekim Pazar günü oynanacak.

FENERBAHÇE-HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Hatayspor Maçı, saat 19:00 başlayacak.

FENERBAHÇE-HATAYSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ve Hatayspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.