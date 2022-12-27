Fenerbahçe - Hatayspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 27 Aralık Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor maçının gollerini kim attı?

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe evinde Hatayspor ağırlıyor. Maç tüm hızıyla devam ederken maçta atılan goller ve detayları merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 27 Aralık Fenerbahçe - Hatayspor maçının gollerini kim attı? İşte detaylar...