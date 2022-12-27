Fenerbahçe - Hatayspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 27 Aralık Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor maçının gollerini kim attı?
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Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe evinde Hatayspor ağırlıyor. Maç tüm hızıyla devam ederken maçta atılan goller ve detayları merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? 27 Aralık Fenerbahçe - Hatayspor maçının gollerini kim attı? İşte detaylar...
2022-23 Süper Lig, Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'in 65. sezonudur. 5 Ağustos 2022 tarihinde başlayan maçlar 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecektir. Ligin 15. haftasında Fenerbahçe - Hatayspor karşı karşıya geldi. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maçı kaç kaç, maç bitti mi?
Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor maçı 27 Aralık 2022 Salı günü yani bu akşam saat 20:00'da başlayacak.
Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor maçını Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maçı Fenerbahçe 4-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.
Maç 4-0 Fenerbahçe'nin galibiyeti ile tamamlandı. Maçta atılan goller şöyle:
Fenerbahçe'nin golleri:
- 20. dakika : Joshua King
- 26. dakika : Micht Batshuayi
- 86. dakika : Serdar Dursun
- 90+5. dakika : Gustavo Henrique
Maç, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.