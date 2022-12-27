Fenerbahçe - Hatayspor maçı canlı izle! 27 Aralık Süper Lig Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor maçı canlı izleme linki var mı, saat kaçta, hangi kanalda?
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Süper Lig, Dünya Kupası arasının ardından kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 16. haftanın ilk maçları oynanacak. İlk maçlardan birisi de Fenerbahçe - Hatayspor maçı oldu. Maçı canlı izlemek isteyenler Google'da, Fenerbahçe - Hatayspor maçı canlı izle! 27 Aralık Süper Lig Fenerbahçe - Hatayspor maçı canlı izleme linki var mı? Maç saat kaçta, hangi kanalda? araştırması yapıyor. İşte canlı yayın yerleri...
2022-23 Süper Lig, Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'in 65. sezonudur. 5 Ağustos 2022 tarihinde başlayan maçlar 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecektir. Bu hafta 16. hafta maçları oynanacak. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maçı canlı izle! 27 Aralık Süper Lig Fenerbahçe - Hatayspor maçı canlı izleme linki var mı?
Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor maçı 27 Aralık 2022 Salı günü yani bu akşam saat 20:00'da başlayacak.
Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor maçını Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maçı Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.
SARPER BARIŞ SAKA(Hakem)
VOLKAN AHMET NARİNÇ(1. Yardımcı Hakem)
ERDEM BAYIK(2. Yardımcı Hakem)
CİHAN AYDIN(Dördüncü Hakem)
HAKAN CEYLAN(VAR)
KORAY GENÇERLER(AVAR)
İBRAHİM AKSOY(Gözlemci)
SÜLEYMAN ABAY(Gözlemci)
ZEKİ UZUN(Temsilci)
CENGİZ AKAR(Temsilci)
MURAT KANGALGİL(Temsilci)
ERHAN ŞAHİN(Temsilci)
Maç, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.