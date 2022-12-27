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Fenerbahçe - Hatayspor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir?

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Fenerbahçe - Hatayspor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir?

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe evinde Hatayspor'u ağırlıyor. Maçın bitmesinin ardından özeti izlemek isteyenler, Fenerbahçe - Hatayspor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? Fenerbahçe - Hatayspor maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maçının özeti çıktı mı, nereden izlenir? İşte detaylar...

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Fenerbahçe - Hatayspor maçının gollerini ve özetini izlemek isteyenler maç özeti nerede yayınlandı merak ediyor. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı?

Fenerbahçe - Hatayspor maçı 27 Aralık 2022 Salı günü yani bu akşam saat 20:00'da başladı.

Fenerbahçe - Hatayspor maçını Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.

Maçı Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Maçı FB 4-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

Maç 4-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile tamamlandı. Maçta atılan goller şöyle:

Fenerbahçe'nin golleri:

  • 20. dakika : Joshua King
  • 26. dakika : Micht Batshuayi
  • 86. dakika : Serdar Dursun
  • 90+5. dakika : Gustavo Henrique

MAÇ SONUCU : FENERBAHÇE 4 - 0 HATAYSPOR

Maç özetini bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz. Maçın özeti resmi bein Sports sitesinde yayınlanacaktır.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Fenerbahçe Hatayspor Gündem Spor Haberler

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