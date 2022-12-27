Fenerbahçe - Hatayspor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir?

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe evinde Hatayspor'u ağırlıyor. Maçın bitmesinin ardından özeti izlemek isteyenler, Fenerbahçe - Hatayspor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? Fenerbahçe - Hatayspor maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maçının özeti çıktı mı, nereden izlenir? İşte detaylar...

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Fenerbahçe - Hatayspor maçının gollerini ve özetini izlemek isteyenler maç özeti nerede yayınlandı merak ediyor. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı?

FENERBAHÇE - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Hatayspor maçı 27 Aralık 2022 Salı günü yani bu akşam saat 20:00'da başladı.

FENERBAHÇE - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Hatayspor maçını Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Maçı Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maçı FB 4-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

FENERBAHÇE - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç 4-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile tamamlandı. Maçta atılan goller şöyle:

Fenerbahçe'nin golleri:

20. dakika : Joshua King

Joshua King 26. dakika : Micht Batshuayi

Micht Batshuayi 86. dakika : Serdar Dursun

Serdar Dursun 90+5. dakika : Gustavo Henrique

MAÇ SONUCU : FENERBAHÇE 4 - 0 HATAYSPOR

FENERBAHÇE - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇININ ÖZETİ YAYINLANDI MI?

Maç özetini bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz. Maçın özeti resmi bein Sports sitesinde yayınlanacaktır.