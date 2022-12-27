Fenerbahçe - Hatayspor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir?
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Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe evinde Hatayspor'u ağırlıyor. Maçın bitmesinin ardından özeti izlemek isteyenler, Fenerbahçe - Hatayspor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? Fenerbahçe - Hatayspor maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maçının özeti çıktı mı, nereden izlenir? İşte detaylar...
Fenerbahçe - Hatayspor maçının gollerini ve özetini izlemek isteyenler maç özeti nerede yayınlandı merak ediyor. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı?
Fenerbahçe - Hatayspor maçı 27 Aralık 2022 Salı günü yani bu akşam saat 20:00'da başladı.
Fenerbahçe - Hatayspor maçını Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maçı Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maçı FB 4-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.
Maç 4-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile tamamlandı. Maçta atılan goller şöyle:
Fenerbahçe'nin golleri:
- 20. dakika : Joshua King
- 26. dakika : Micht Batshuayi
- 86. dakika : Serdar Dursun
- 90+5. dakika : Gustavo Henrique
MAÇ SONUCU : FENERBAHÇE 4 - 0 HATAYSPOR
Maç özetini bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz. Maçın özeti resmi bein Sports sitesinde yayınlanacaktır.