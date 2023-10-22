Yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor ilk 11! Fenerbahçe - Hatayspor ilk 11 belli oldu mu, kadroda kimler var?

Fenerbahçe - Hatayspor ilk 11! Fenerbahçe - Hatayspor ilk 11 belli oldu mu, kadroda kimler var?

Fenerbahçe - Hatayspor ilk 11 maçın başlamasına az bir süre kala birçok kişi tarafından merak edildi. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun oldu. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor ilk 11! Fenerbahçe - Hatayspor ilk 11 belli oldu mu, kadroda kimler var?

FENERBAHÇE - HATAYSPOR İLK 11

Fenerbahçe; Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Hatayspor; Erce, Kilama, Burak Yılmaz, Burak Bekaroğlu, Ghoulam, Aburjania, Matondo, Dele-Bashiru, Rivas, Fernandes, Dadashov.

Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da oynadığı toplam 16 maçın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşılaştığı haftada puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Joshua King ve Emre Mor, önemli karşılaşmada takımlarını yalnız bırakacak. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz tam olarak hazır durumda bulunmayan Cengiz Ünder'in de Hatayspor karşısında oynaması beklenmiyor.

FENERBAHÇE SON 4 MAÇTA GOL YEMEDİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada kalesini gole kapadı. Sarı-lacivertliler, söz konusu süreçte deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 1-0 ve Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederken, evinde RAMS Başakşehir'i 4-0 ve Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi.