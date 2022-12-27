Fenerbahçe - Hatayspor ilk 11 belli oldu mu? Fenerbahçe-Hatayspor maçının eksikleri kimler? Fenerbahçe ilk 11 kadrosu! Hatayspor ilk 11 kadrosu!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin hakemi Sarper Barış Saka. Maçın başlamasına az bir süre kala ilk 11 merak edildi. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor ilk 11 açıklandı mı? Fenerbahçe-Hatayspor maçının eksikleri kimler? Fenerbahçe ilk 11'de kimler var? Hatayspor ilk 11 kadrosu!

Fenerbahçe - Hatayspor maçı canlı izle! 27 Aralık Süper Lig Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor maçı canlı izleme linki var mı, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'i açıklandı. Futbol severler, Fenerbahçe - Hatayspor ilk 11 belli oldu mu? Fenerbahçe-Hatayspor maçının eksikleri kimler? merak ediyor. İşte ilk 11 kadorsu!

FENERBAHÇE - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Hatayspor maçı 27 Aralık Salı 2022 tarihinde yani bu akşam saat 20:00 'da başlayacak.

FENERBAHÇE - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Hatayspor maçını bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - ATAKAŞ HATAYSPOR İLK 11 AÇIKLANDI MI?

Maçta ilk 11 belli oldu. Fenerbahçe-Hatayspor karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu. Jorge Jesus, 4'lü savunmadan 3'lü savunmaya geçiş yaptı. Sarı-Lacivertliler'in orta sahasında bu kez Miha Zajc var.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i:

Altay

Osayi-Samuel

Gustavo

Szalai

Ferdi

Arao

Zajc

İrfan Can

Rossi

King

Batshuayi

Hatayspor'un ilk 11'i:

Erce

Kamil

Vranjes

Burak

Adekugbe

Aabid

Onur

Ruben Ribeiro

Saba Lobjanidze

El Kaabi

Ze Luis

CRESPO, PEDRO, VALENCIA YOK

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Miguel Crespo, Hatay maçında yer alamadı. Joao Pedrod a sakatlığından dolayı forma giyemeyecek. Valencia da maçtan kısa bir süre önce kadrodan çıkarıldı.

VOLKAN DEMİREL'İN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Fenerbahçe'de uzun yıllar kaptanlık yapan Volkan Demirel, hocalık serüveninde eski takımına karşı çıktığı 2 maçı da kaybetmedi. Karagümrük'ün başında Fenerbahçe'ye karşı oynadığı iki maçtan da beraberlikle Demirel, istatistğini korumaya çalışacak.

FERDİ KADIOĞLU SINIRDA

Hatayspor maçında sarı kart görmesi halinde Ferdi Kadıoğlu cezalı duruma düşecek. Ferdi kart görmesi halinde Antalyaspor maçında oynayamayacak.

ARDA GÜLER KADRODA

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan genç yetenek Arda Güler, Hatayspor maçının kadrosuna alındı. Arda yedekler arasında.

HATAY ÇIKIŞTA

Ligde ilk 6 haftada galibiyet alamayan Hatayspor, Volkan Demirel'in takımın başına geçmesiyle durumunu toparladı. Demirel ile 8 maça çıkan Hatayspor, 4 galibiyet alarak toplam 15 topladı. Hatay, ligin 14. sırasında bulunuyor.