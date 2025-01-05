Fenerbahçe- Hatayspor maçı için ilk 11'ler belli oldu! Süper Lig'in heyecan dolu karşılaşmasında, her iki takımın sahaya çıkacağı kadrolar merakla bekleniyordu. "Fenerbahçe-Hatayspor maçı ilk 11'ler!" sorusu futbolseverler arasında gündem oluşturuyor. Şampiyonluk yarışında kritik bir mücadeleye sahne olacak Fenerbahçe-Hatayspor karşılaşması, taraftarların nefeslerini tutarak izleyeceği bir maç olarak öne çıkıyor. İlk 11'lerde yer alan isimler futbolseverlerin yakından ilgisini çekiyor. İşte, Fenerbahçe-Hatayaspor maçı ilk 11'ler!

FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Osayi Samuel, Çağlar, Djiku, Levent, Amrabat, Fred, Tadic, Kostic, Dzeko, En-Nesyri.

Hatayspor: Erce, Kerim, Yiğit Ali, Kilama, Kamil Ahmet, Abdulkadir, Rui Pedro, Diack, Boutobba, Funsho, Aboubakar.

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