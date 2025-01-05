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Fenerbahçe-Hatayaspor maçı ilk 11'ler!

Fenerbahçe-Hatayaspor maçı ilk 11'ler!
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Fenerbahçe ve Hatayspor arasında oynanacak olan maçın ilk 11'leri belli oldu. Tüm futbol severlerin merakla beklediği bu karşılaşma, takımların son durumlarını ve ligin seyrini belirleyecek önemli bir mücadele olacak.

Fenerbahçe- Hatayspor maçı için ilk 11'ler belli oldu! Süper Lig'in heyecan dolu karşılaşmasında, her iki takımın sahaya çıkacağı kadrolar merakla bekleniyordu. "Fenerbahçe-Hatayspor maçı ilk 11'ler!" sorusu futbolseverler arasında gündem oluşturuyor. Şampiyonluk yarışında kritik bir mücadeleye sahne olacak Fenerbahçe-Hatayspor karşılaşması, taraftarların nefeslerini tutarak izleyeceği bir maç olarak öne çıkıyor. İlk 11'lerde yer alan isimler futbolseverlerin yakından ilgisini çekiyor. İşte, Fenerbahçe-Hatayaspor maçı ilk 11'ler!

FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Fenerbahçe-Hatayaspor maçı ilk 11'ler!

FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Osayi Samuel, Çağlar, Djiku, Levent, Amrabat, Fred, Tadic, Kostic, Dzeko, En-Nesyri.

Hatayspor: Erce, Kerim, Yiğit Ali, Kilama, Kamil Ahmet, Abdulkadir, Rui Pedro, Diack, Boutobba, Funsho, Aboubakar.

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