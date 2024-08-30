Fenerbahçe hangi torbada? 30 Ağustos Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 1. 2. 3. 4. hangi torbada?

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunda yer alacak 36 takım kesinleşti. Türkiye'yi temsil edecek Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de dahil olduğu bu prestijli turnuvada Türk temsilcilerin muhtemel rakipleri belli oldu. Peki, Fenerbahçe hangi torbada?

8 MAÇ OYNANACAK

UEFA Avrupa Ligi, bu sezon yeni bir formatla oynanacak. Temsilcilerimiz, her torbadan iki takımla karşılaşacak. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, lig etabında birbirleriyle eşleşmeyecek. Her takım, iç sahada ve deplasmanda dört maç oynayacak. Ayrıca, aynı ülkeden en fazla iki takımla eşleşme kuralı uygulanacak.

AVRUPA LİGİ MUHTEMEL RAKİPLER

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yer aldığı torbalar ve muhtemel rakipleri şöyle:

1. Torba : Roma, Manchester United, Porto, Ajax, Rangers, Eintracht Frankfurt, Lazio, Tottenham, Slavia Prag.

2. Torba : Real Sociedad, AZ Alkmaar, Braga, Olympiakos, Olimpik Lyon, PAOK, Fenerbahçe, Maccabi Tel Aviv, Ferençvaroş.

3. Torba : Karabağ, Galatasaray, Viktoria Plzen, Bodo Glimt, Union Saint Gilloise, Dinamo Kiev, Ludogorest, Midtjylland, Malmö.

4. Torba : Athletic Bilbao, Hoffenheim, Nice, Anderlecht, Twente, Beşiktaş, FCSB, RFS, Elfsborg.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. torbada yer alırken; Galatasaray 3. torbada, Beşiktaş ise 4. torbada mücadele edecek.