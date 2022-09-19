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Fenerbahçe hangi hafta bay? Fenerbahçe'ın hangi hafta maçı yok? Fenerbahçe'ın bay haftası ne zaman? Fenerbahçe ne zaman bay geçecek?

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Fenerbahçe hangi hafta bay? Fenerbahçe'ın hangi hafta maçı yok? Fenerbahçe'ın bay haftası ne zaman? Fenerbahçe ne zaman bay geçecek?

Fenerbahçe ne zaman bay geçecek? Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda 19 takım mücadele ediyor. Şampiyonluk yarışının yanı sıra bu sezon 4 takımın küme düşecek olması da ligin alt sıralarındaki takımların işini daha da zorlaştırıyor. Süper Lig'deki takım sayısının 19 olmasından dolayı her hafta bir takım maç yapmadan haftayı kapatıyor. Konuya ilişkin futbolseverlerin en çok merak ettiği ise Fenerbahçe ne zaman bay geçecek? Sorusu oldu. Peki, Fenerbahçe hangi hafta bay?

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Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun ardından 2022-2023 sezonunda takımların kıran kırana mücadelesi devam ediyor. 19 Takımın mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig'de bu sezon lige 4 takım veda edecek. 19 takımın mücadele ettiği Süper Lig'de her hafta 1 takım haftayı maç yapmadan kapatıyor. Takım sayısının fazla olmasından dolayı şampiyon olacak takımı zorlu bir süreç bekliyor. Bu bağlamda futbolseverler en çok Fenerbahçe'nin bay geçeceği haftayı araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe hangi hafta bay? Fenerbahçe'nin hangi hafta maçı yok? Fenerbahçe'nin bay haftası ne zaman?

FENERBAHÇE NE ZAMAN BAY GEÇECEK?

Spor Toto Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 6. ve 25. haftasını bay geçiyor.

İlk yarıda hafta hafta bay geçecek takımlar!

  • 8. HAFTA | Fraport Tav Antalyaspor | BAY
  • 9.HAFTA | Galatasaray | BAY
  • 10. HAFTA | Ümraniyespor | BAY
  • 11. HAFTA | Gaziantep FK | BAY
  • 12.HAFTA | Trabzonspor | BAY
  • 13.HAFTA | Adana Demirspor | BAY
  • 14.HAFTA | Kasımpaşa | BAY
  • 15.HAFTA | Yukatel Kayserispor | BAY
  • 16.HAFTA | Konyaspor | BAY
  • 17.HAFTA | Beşiktaş | BAY
  • 18. HAFTA | Demir Grup Sivasspor | BAY
  • 19. HAFTA | Alanyaspor | BAY
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