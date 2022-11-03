Bu akşam temsilcimiz Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile UEFA Avrupa Ligi grup aşaması son maçında karşı karşıya gelecek. Maç öncesi futbol severler Fenerbahçe gruptan nasıl lider çıkar? Fenerbahçe gruptan çıktı mı? Merak ediyorlar. Puan sıralamasının hesabı yapıldığı grupta, Fenerbahçe gruptan nasıl 1. çıkar? hesapları yapılıyor. İşte, Fenerbahçe gruptan nasıl birinci çıkar? Yanıtı....

Fenerbahçe gruptan nasıl lider çıkar? Bu akşam temsilcimiz Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile UEFA Avrupa Ligi grup aşaması son maçında karşı karşıya gelecek. Maç öncesi futbol severler Fenerbahçe gruptan nasıl lider çıkar? Fenerbahçe gruptan çıktı mı? Merak ediyorlar. Puan sıralamasının hesabı yapıldığı grupta, Fenerbahçe gruptan nasıl 1. çıkar? hesapları yapılıyor. İşte, Fenerbahçe gruptan nasıl birinci çıkar? Yanıtı haberimizde...

FENERBAHÇE GRUPTAN NASIL LİDER ÇIKAR?

Avrupa Ligi'nde grup aşamasında iki veya daha fazla takım arasında puan eşitliği olursa sırasıyla:

İlgili takımlar arasındaki maçlardaki puan durumu İlgili takımlar arasındaki maçlardaki gol farkı İlgili takımlar arasındaki maçlardaki atılan gol sayısı 1-3 kriterler uygulanmasına rağmen iki takım arasında hala eşitlik varsa 1-4 kriterler iki takım için yeniden uygulanır. Hala eşitlik varsa: Grup geneli gol farkı Grup geneli atılan gol sayısı Grup geneli deplasman golleri sayısı Grup geneli galibiyet sayısı Grup geneli deplasman galibiyeti sayısı Grup geneli fair-play puanı (sarı kart=1, kırmızı kart=3, sarı + kırmızı kart=4 ceza puanı) Son 5 yıldaki kulüp katsayısı kriterleri dikkate alınır.

FENERBAHÇE'NİN GRUBUNDA SON MAÇ ÖNCESİ PUAN DURUMU NASIL?

Temsilcimiz Fenerbahçe son maç öncesi 11 puanla 1. sırada bulunuyor.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GRUP AŞAMASI FORMATI!

Her takım rövanş usulü olmak üzere grubunda 6 maç yapacaktır. Gruplarını ilk sırada bitiren 8 takım son 16 turuna, 2. sırada tamamlayan 8 takım play-off turuna ve 3. sırada tamamlayan 8 takım Konferans Ligi play-off turuna dahil olurken, son sırada bitirenler ise Avrupa kupalarına veda edecektir.