UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçları sıkı sıkıya takip ediliyor. 13 Ekim tarihinde AEK Larnaca ile çıktığı maçta galip gelmesinin ardından futbolseverler Fenerbahçe gruptan nasıl lider çıkar? sorusuna yanıt aradı. Peki, Fenerbahçe gruptan nasıl lider çıkar? FB Avrupa'da nasıl lider çıkar?

Fenerbahçe gruptan nasıl lider çıkar? sorusu futbolseverlerin merak ettikleri arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden sarı- lacivertli ekip dün akşam AEK Larnaca'yı mağlup etmesiyle beraber futbolseverler Fenerbahçe gruptan nasıl lider çıkar? sorusunu araştırdı. Peki,Fenerbahçe gruptan nasıl lider çıkar? FB Avrupa'da nasıl lider çıkar?

FENERBAHÇE GRUPTAN NASIL LİDER ÇIKAR?

UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'ndan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe'nin 1 ya da 2. sırada bir üst tura yükselmesi arasında ciddi bir fark var. Sarı-lacivertliler gruptan lider çıkarsa direkt son 16 turuna yükselecek. Temsilcimiz, 2. sırada gruptan çıkarsa son 32 turunda Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada bitiren takımlardan biriyle play-off oynayacak. Rennes'i yenmesi durumunda gruptan lider çıkmayı garantileyecek Fenerbahçe'yi, son 32 turuna kalması durumunda ise güçlü rakipler bekliyor.

Avrupa Ligi'nde temsilcimizin grubunu lider bitmesi büyük öneme sahip. Sarı-lacivertliler, bir sonraki maçında Rennes'i yenmesi durumunda gruptan lider çıkmayı garantileyecek ve son oynayacağı Kiev maçı formaliteye dönüşecek. Temsilcimiz gruptan lider çıkmayı başarırsa direkt son 16 turuna katılacak. Fenerbahçe eğer Rennes'i mağlup edemezse, Kiev maçını kazanarak Fransız ekibinin mağlup olmasını bekleyecek. Bu olasılık gerçekleşmez ise sarı-lacivertliler grubu 2. sırada bitirecek ve son 32 turuna yükselecek. Bu turda ise temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını 3. sırada bitiren takımlardan biriyle play-off oynayacak. Devler Ligi'nde 4. hafta geride kalırken anlık olarak gruplarında 3. sırada bulunan takımlar ise dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

Son 32 turunda şu an için muhtemel rakiplerimiz:

Juventus

Sevilla

Shakhtar Donetsk

Sporting

Barcelona

Atletico Madrid

Ajax

Milan