Fenerbahçe gruptan çıktı mı?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu son maçında Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesi grubunda liderliği elinde bulunduran temsilcimiz Fenerbahçe, liderliğini koruyarak adını son 16'ya yazdırmak istiyor. Peki, Fenerbahçe gruptan nasıl lider çıkar? İşte konuya dair merak edilenler...

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UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda oynadığı ilk 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda grup sonuncusu Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İşte, gruptaki puan durumu ve temsilcimizin grubu lider bitirme ihtimalleri...

FENERBAHÇE GRUBU NASIL LİDER BİTİRİR?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda lider durumda bulunan temsilcimiz Fenerbahçe,grubunu lider tamamlarsa adını son 16'ya yazdıracak. Sarı lacivertliler deplasmanda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ilebugün karşılaşacak. Fenerbahçe Dinamo Kiev karşılaşmasında alacağı bir 1 puan veya galibiyet temsilcimizi bir üst tura taşımaya yetecek.

FENERBAHÇE 2. OLURSA NE OLACAK?

Sarı lacivertliler, grubunu 2. sırada tamamlarsa son 24'de ter dökecek.

İşte, Fenerbahçe ile Rennes arasında puan eşitliği olursa yaşanacak senoryalar.

Normal futbol puan sistemi (galibiyet 3, beraberlik 2, mağlubiyet 0) uygulanır. İki veya daha fazla takımın puan eşitliğinde ise sırasıyla:

1-) İlgili takımlar arasındaki maçlardaki puan durumu

2-) İlgili takımlar arasındaki maçlardaki gol averajı

3-) İlgili takımlar arasındaki maçlardaki atılan gol sayısı

4-) İlgili takımlar arasındaki maçlardaki deplasman golleri sayısı

-4 kriterler uygulanmasına rağmen iki takım arasında hala eşitlik varsa 1-4 kriterler iki takım için yeniden uygulanır. Hala eşitlik varsa:

5-) Grup geneli gol averajı

6-) Grup geneli atılan gol sayısı

7-) Grup geneli deplasman golleri sayısı

8-) Grup geneli galibiyet sayısı

9-)Son 5 yıldaki kulüp katsayısı kriterleri dikkate alınır.