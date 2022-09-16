UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergileyen Fenerbahçe'nin, Rennes beraberliğinin ardından puanını 4'e çıkartmasının ardından grupta kaçıncı sırada olduğu merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada? İşte GÜNCEL Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi puan durumu!

Fenerbahçe – Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada? Avrupa Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam eden ve grup maçlarında başarılı bir performans sergileyen Fenerbahçe'nin, Rennes beraberliğinin ardından grupta kaçıncı sırada olduğu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Konuya ilişkin internette en çok Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada? İşte Fenerbahçe UEFA puan durumu! aramaları yapmakta. İşte Fenerbahçe Avrupa Ligi ile ilgili detaylar.

FENERBAHÇE GRUPTA KAÇINCI SIRADA?

Dinamo Kiev, AEK ve Rennes ile aynı grupta yer alan Fenerbahçe, iki maçta da aldığı bir galibiyet, bir beraberlik sonrasında grubunda ikinci sırada yer almaktadır.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU (GÜNCEL)

BAŞAKŞEHİR-RİGAS MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. maçında AEK ile 6 Ekim Perşembe günü karşı karşıya gelecek.